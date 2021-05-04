Репер Баста в Україну в'їхав законно – заборони більше не існує

Відомого виконавця з Росії, який підтримував окупацію Криму, несподівано помітили в ресторані на Хрещатику

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) в Києві цілком законно, оскільки заборона в'їзду в Україну закінчилася ще в минулому році.

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Баста в Києві, але "зради" в цьому немає

3 травня активіст Сергій Стерненко написав у соцмережі, що в столичному ресторані на Хрещатику сидів громадянин РФ Василь Вакуленко, він же Баста.

Зазначимо, що в 2017 році через незаконні візити до окупованого Криму Вакуленкові заборонили в'їзд в Україну на три роки. Однак уже у вересні 2020-го він був виключений із чорного списку Мінкульту після звернення СБУ. Судячи з усього, через те, що банально минув трирічний строк заборони на в'їзд.

Пропагував окупацію. За що Басту не пускали в Україну

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Як зазначає сайт Миротворець, в базу якого внесено репера, Вакуленко заперечував російську агресію проти України, свідомо порушував держкордон України з метою проникнення в окупований Росією Крим.

Також він брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України, у спробах легалізації окупації Криму, давав незаконно концерти на півострові, зняв кліп на підтримку бойовиків Донбасу.

Як ми раніше писали, лідер "Бумбоксу" жорстко висловився на адресу російського репера Басти – той відповів українською.