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Рішення про нові санкції ґрунтується на матеріалах СБУ – Баканов

19 лютого, 20:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В СБУ рекомендували розширити список санкцій

Рішення РНБО про введенні нових санкцій ґрунтується також і на матеріалах, якими володіє СБУ.

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Про це заявив глава СБУ Іван Баканов, йдеться на сайті відомства.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", – заявив Баканов.

За його словами, після введення перших санкцій в кінці січня кінцеві бенефіціари молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA роблять термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження.

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Також СБУ рекомендує розширити санкції, які були введені стосовно власників авіакомпаній, які здійснювали польоти в РФ, і додати до списку санкцій ще п'ять компаній.

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На сьогоднішньому екстреному засіданні Рада національної безпеки і оборони України включила народного депутата Віктора Медведчука і його дружину Оксану Марченко в список санкцій.

На засіданні було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній. Які ще питання розглядала РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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СБУ санкції Оксана Марченко Віктор Медведчук Иван Баканов
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