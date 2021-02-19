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"Рішення приймають миттєво": ЗСУ на Донбасі можуть давати відповідь ворогу

19 лютого, 18:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Данілов підтвердив, що командири на Донбасі самі вирішують, чи відкривати вогонь у відповідь

Командирам у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі не потрібно буде чекати узгодження з вищим командуванням можливості відкрити у відповідь вогонь по противнику.

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Про це секретар РНБО Олексій Данилов розповів на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, кожен командир відповідає за своїх підлеглих і повинен ухвалювати рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення на відкриття вогню у відповідь.

"У разі небезпеки нашим військовим рішення приймається миттєво", – резюмував Данилов.

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Нагадаємо, на екстреному засіданні РНБО було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Рішення, прийняті на засіданні, мають гриф "секретно", а тому не можуть бути розголошені.

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Нагадаємо, що останнім часом на Донбасі активізувалися снайпери противника, ЗСУ несуть безповоротні втрати.

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Донбас РНБО вогонь бойовики окупанти противник ООС відповідь Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

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