"Рішення приймають миттєво": ЗСУ на Донбасі можуть давати відповідь ворогу

Данілов підтвердив, що командири на Донбасі самі вирішують, чи відкривати вогонь у відповідь

Командирам у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі не потрібно буде чекати узгодження з вищим командуванням можливості відкрити у відповідь вогонь по противнику.

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Про це секретар РНБО Олексій Данилов розповів на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, кожен командир відповідає за своїх підлеглих і повинен ухвалювати рішення в межах своєї компетенції. Якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення на відкриття вогню у відповідь.

"У разі небезпеки нашим військовим рішення приймається миттєво", – резюмував Данилов.

Нагадаємо, на екстреному засіданні РНБО було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Рішення, прийняті на засіданні, мають гриф "секретно", а тому не можуть бути розголошені.

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Нагадаємо, що останнім часом на Донбасі активізувалися снайпери противника, ЗСУ несуть безповоротні втрати.

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