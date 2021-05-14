Рішення прийнято! В Україні з'явиться унікальна лабораторія зі створення вакцин

Лабораторія із створення вакцин. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
В Україні з'явиться сучасна лабораторія для створення вакцини від коронавірусу на базі Інституту молекулярної біології і генетики. На її оснащення буде виділено майже 60 мільйонів гривень.
Про це йдеться в заяві інституту в Facebook.
58,6 млн грн з держбюджету будуть спрямовані на:
- створення на базі інституту сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами;
- придбання новітнього і модернізацію існуючого наукового обладнання для лабораторії;
- акредитацію спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами.
До кінця року установа планує провести капітальний ремонт приміщень для лабораторії, забезпечити необхідні умови функціональності сучасної спеціалізованої BSL2 лабораторії.
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"Це дозволить інституту виконувати поставлені урядом завдання (розробка і випуск достатньої кількості діагностикумів, генного інструментарію і прототипів РНК-вакцин, контролю їх якості, сиквенс-аналізу та інших процедур), а також успішно проводити фундаментальні дослідження які потребують відповідного рівня "чистоти", – заявили в інституті.
Інститут молекулярної біології і генетики є лідером у галузі розробки новітніх генно-інженерних технологій, у тому числі зі створення сучасних діагностичних систем для тестування спадкових, онкологічних та інфекційних захворювань і, що дуже важливо, має фахівців найвищої кваліфікації у галузі біомедичних досліджень. Проте досі в ІМБГ не було спеціалізованої лабораторії BSL2 класу.
Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав в інтерв'ю "Сьогодні", що Україна розробляє три вакцини від COVID-19.
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