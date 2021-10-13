Рейди поліції, камери і сертифікат про вакцинацію: як в Україні будуть стежити за дотриманням карантину

На планшети поліцейських встановили програми скануючі QR-коди з паспорта вакцинації

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Колаж: "Сьогодні"

Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських програмне забезпечення для перевірки сертифікатів про вакцинацію.

Про це говоритися на сайті Національної поліції.

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"На сьогодні Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію", – йдеться у повідомленні відомтсва.

Голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька підкреслила готовність до подальшої співпраці.

"Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів. На жаль, дисципліна, формується не тільки закликами, а ще й чітким контролем", – заявила Магалецька.

Важливий дієвий контроль буде:

за дотриманням масочного режиму;

за умовами перевезень;

за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

Зараз правоохоронні органи та інші відомства виробляють механізми, як контролювати дотримання карантинних норм. Крім того, їм треба чітко розуміти відповідальних за порушення.

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"Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і часом кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм", – сказав глава Нацполіціі Ігор Клименко.

Правоохоронні органи та інші відомства виробляють механізми, як контролювати дотримання карантинних норм / Фото: Нацполиция

Також під час наради прозвучало, що завданням поліції є проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед перевізників. Їм будуть говорити про необхідність дотримання карантину, а також роз'яснювати відповідальність громадян і перевізників у разі порушень.

Вас знімає прихована камера

Раніше ми повідомляли, що в українських торгових центрах встановлять спеціальні камери, щоб контролювати дотримання карантину. Це станеться, коли в країні введуть жорсткіші обмеження.

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За словами Кузіна, якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися, влада частіше приїжджатиме з перевірками в регіони. Крім того, чиновники проводитимуть виїзні засідання комісії ТЕБ та НС.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", – сказав санлікар.

Загроза локдауну в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливість перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.