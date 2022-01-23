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Lufthansa переносить рейси у "Борисполі" через загрозу вторгнення Росії

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 10:19
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У німецькій авіакомпанії вживають заходів для того, щоб екіпажі не залишалися ночувати в Україні. Тому вечірні рейси переносяться на ранок
Рейс із Мюнхена перенесли на ранок
Рейс із Мюнхена перенесли на ранок / Фото: Колаж: Сьогодні

Екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію в країні. З цієї причини перенесли один із рейсів, який мав вилетіти з Мюнхена до Києва 22 січня.

Про це заявили у німецькій авіакомпанії, повідомляє народний депутат VIII скликання Вікторія Войцицька у Facebook.

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"У зв'язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч" – щойно нам пояснили причину перенесення рейсу з 22:00 вчора на 06:00 сьогодні. Перші наслідки підвищеної небезпеки в Україні", – написала Войцицька.

Вона додала, щоб усі, хто збирається кудись летіти, враховували цю ситуацію у своїх планах.

Як стало відомо "Сьогодні", вчора був ще один рейс Lufthansa – Мюнхен – Київ, приліт о 18:00, але вже о 18:45 цей борт відлетів назад до Мюнхена. Це означає, що екіпаж на ніч не залишився.

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Інші рейси

Сайт "Сьогодні" перевірив затримку інших рейсів. З'ясувалося, що зараз така ситуація лише з німецькою авіакомпанією Lufthansa.

Інші рейси поки що не повідомляли про затримки.

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