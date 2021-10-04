Біла зарплата і корпоративні пільги: названий кращий роботодавець в медіагалузі

"Медіа Група Україна" отримала нагороду як "Кращий бренд роботодавця", а Євген Бондаренко – як "Кращий HR-директор"

"Медіа Група Україна" - кращий роботодавець. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Медіа Група Україна" визнана найкращим роботодавцем за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Про це повідомляє "Україна 24".

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Директор з управління персоналом Євген Бондаренко визнаний одним із лідерів галузі та став "кращим HR-директором".

Він пояснює, що у такому успіху нема жодного секрету – лише наполеглива праця.

"Ми почали її не вчора, а близько двох-трьох років тому. Це системна робота по всіх напрямках роботи з людьми – це і система оплати праці, і мотивація, і медичне страхування. Всі ці системи мають працювати, щоб люди могли приходити до компанії, виконувати свою роботу та досягати результатів. Щоб усі отримували від цього задоволення", – розповідає Бондаренко.

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Євгену Бондаренку вручили нагороди "Кращий бренд роботодавця" і "Кращий HR-директор". Медіа Група Україна

"Медіа Група Україна" – найбільший медіа-холдинг країни

Він охоплює понад 25 млн глядачів та включає в себе:

телеканали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго ТV", "Футбол 1/2/3", "34-й телеканал"

видавничі та діджитал-проєкти "Vogue UA", "Сьогодні.UA",

власний продакшн "ТЕЛЕ ПРО", "Допоможемо ТБ",

сервіси Pay-TV ("XtraTV" та "OLL.TV"),

рекламне агентство "Медіа Партнерство Баінг".

Вже не вперше серед кращих роботодавців медіагалузі

За оцінкою міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії "Ернст енд Янг", Медіа Група Україна потрапила до трійки найкращих роботодавців.

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Всього медіагрупі працюють понад 2500 співробітників.

"Ми не зупинялися під час локдаунів, навпаки запускали й продовжуємо запускати нові студії. Ми – офіційний роботодавець, який виконує всі взяті перед співробітниками зобовязання – біла та вчасна зарплата, офіційне працевлаштування, корпоративні пільги, у тому числі корпоративне медичне страхування", – коментують відзнаку у медіагрупі.

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