Режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня: чи будуть нові обмеження

Україна продовжить жити в спеціальному режимі посиленого протистояння коронавірусу, а на людей чекає адаптивний карантин

В Україні продовжили до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантин. Це означає, що в найближчі два місяці влада, а особливо служби цивільного захисту, працюватимуть в посиленому режимі, а для пересічних українців триватимуть коронавірусні обмеження.

Що таке режим НС

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Це особливий режим функціонування системи цивільного захисту, який вводиться постановою Кабміну і дає визначення надзвичайної ситуації: це наслідки таких лих, як катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія або інші небезпечні події.

Під час надзвичайної ситуації влада, а насамперед служби цивільного захисту, працюють в посиленому спецрежимі. Важливий момент: режим НС не обмежує права і свободи громадян .

Для чого вводять режим НС

Це потрібно для посилення координації всіх служб, задіяних у протидії коронавірусу, в тому числі уряду з місцевою владою в регіонах.

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Наприклад, посилення охорони громадського порядку, введення протиепідеміологічних заходів (карантинних обмежень).

Карантин – це для людей. Які будуть обмеження до 30 червня

Україна продовжить жити в адаптивному карантині, обмеження визначатимуться зонами. Крім того, локдауни можуть вводитися окремим рішенням місцевої влади у разі критичної епідситуації.

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"Зелена зона":

скасування всіх обмежень, крім носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції.

"Жовта зона":

проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненням залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідування шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідування спортзалів, якщо на кожного клієнта виділено менше 20 кв. м площі.

"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки покликана попередити про епіднебезпеку

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"Червона зона":

заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставкою;

нічні клуби закриті;

в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;

закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;

масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;

непродовольчі ринки також закриваються;

забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).

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