Режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня: чи будуть нові обмеження

В Україні продовжили до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантин. Це означає, що в найближчі два місяці влада, а особливо служби цивільного захисту, працюватимуть в посиленому режимі, а для пересічних українців триватимуть коронавірусні обмеження.
Що таке режим НС
Це особливий режим функціонування системи цивільного захисту, який вводиться постановою Кабміну і дає визначення надзвичайної ситуації: це наслідки таких лих, як катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія або інші небезпечні події.
Під час надзвичайної ситуації влада, а насамперед служби цивільного захисту, працюють в посиленому спецрежимі. Важливий момент: режим НС не обмежує права і свободи громадян .
Для чого вводять режим НС
Це потрібно для посилення координації всіх служб, задіяних у протидії коронавірусу, в тому числі уряду з місцевою владою в регіонах.
Наприклад, посилення охорони громадського порядку, введення протиепідеміологічних заходів (карантинних обмежень).
Карантин – це для людей. Які будуть обмеження до 30 червня
Україна продовжить жити в адаптивному карантині, обмеження визначатимуться зонами. Крім того, локдауни можуть вводитися окремим рішенням місцевої влади у разі критичної епідситуації.
"Зелена зона":
- скасування всіх обмежень, крім носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції.
"Жовта зона":
- проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 1 кв. м;
- робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненням залів понад 50%;
- здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
- проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування менш ніж два метри між столиками;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
- відвідування шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
- проведення планових операцій;
- відвідування спортзалів, якщо на кожного клієнта виділено менше 20 кв. м площі.
"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки покликана попередити про епіднебезпеку
"Червона зона":
- заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставкою;
- нічні клуби закриті;
- в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
- закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;
- масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;
- непродовольчі ринки також закриваються;
- забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).
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Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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