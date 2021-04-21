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Режим надзвичайної ситуації продовжили до 30 червня: чи будуть нові обмеження

21 квітня, 16:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна продовжить жити в спеціальному режимі посиленого протистояння коронавірусу, а на людей чекає адаптивний карантин

В Україні продовжили до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантин. Це означає, що в найближчі два місяці влада, а особливо служби цивільного захисту, працюватимуть в посиленому режимі, а для пересічних українців триватимуть коронавірусні обмеження.

Що таке режим НС

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Це особливий режим функціонування системи цивільного захисту, який вводиться постановою Кабміну і дає визначення надзвичайної ситуації: це наслідки таких лих, як катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія або інші небезпечні події.

Під час надзвичайної ситуації влада, а насамперед служби цивільного захисту, працюють в посиленому спецрежимі. Важливий момент: режим НС не обмежує права і свободи громадян .

Для чого вводять режим НС

Це потрібно для посилення координації всіх служб, задіяних у протидії коронавірусу, в тому числі уряду з місцевою владою в регіонах.

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Наприклад, посилення охорони громадського порядку, введення протиепідеміологічних заходів (карантинних обмежень).

Карантин – це для людей. Які будуть обмеження до 30 червня

Україна продовжить жити в адаптивному карантині, обмеження визначатимуться зонами. Крім того, локдауни можуть вводитися окремим рішенням місцевої влади у разі критичної епідситуації.

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"Зелена зона":

  • скасування всіх обмежень, крім носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції.

"Жовта зона":

  • проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненням залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
  • відвідування шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідування спортзалів, якщо на кожного клієнта виділено менше 20 кв. м площі.

"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки покликана попередити про епіднебезпеку

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"Червона зона":

  • заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставкою;
  • нічні клуби закриті;
  • в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
  • закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;
  • масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;
  • непродовольчі ринки також закриваються;
  • забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).

Читайте також детальніше, як будемо святкувати Великдень, чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин.

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Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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карантин надзвичайна ситуація адаптивний карантин

Джерело: Сьогодні

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