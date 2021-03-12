Різкий стрибок нових випадків COVID-19 в Україні: в яких областях найгірша ситуація

Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.

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"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

Волинська область – 272 випадки;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Житомирська область – 1310 випадків;

Закарпатська – 568 випадків;

Запорізька область – 272 випадки;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Київська область – 697 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Миколаївська область – 358 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Сумська область – 431 випадок;

Тернопільська область – 566 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Черкаська область – 338 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

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Також нагадаємо, в НАН спрогнозували, у яких областях буде найбільше хворих на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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