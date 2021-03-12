Різкий стрибок нових випадків COVID-19 в Україні: в яких областях найгірша ситуація

Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.
"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:
- Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 940 випадків;
- Волинська область – 272 випадки;
- Дніпропетровська область – 665 випадків;
- Донецька область – 499 випадків;
- Житомирська область – 1310 випадків;
- Закарпатська – 568 випадків;
- Запорізька область – 272 випадки;
- Івано-Франківська область – 695 випадків;
- Київська область – 697 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 704 випадки;
- Миколаївська область – 358 випадків;
- Одеська область – 757 випадків;
- Полтавська область – 304 випадки;
- Рівненська область – 269 випадків;
- Сумська область – 431 випадок;
- Тернопільська область – 566 випадків;
- Харківська область – 688 випадків;
- Херсонська область – 87 випадків;
- Хмельницька область – 491 випадок;
- Черкаська область – 338 випадків;
- Чернівецька область – 658 випадків;
- Чернігівська область – 292 випадки.
Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.
Також нагадаємо, в НАН спрогнозували, у яких областях буде найбільше хворих на COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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