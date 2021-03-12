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Різкий стрибок нових випадків COVID-19 в Україні: в яких областях найгірша ситуація

12 березня, 08:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною

Найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована у Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.

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"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", – написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Загалом статистика захворюваності у Києві та областях має такий вигляд:

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  • Київ – 896 випадків;
  • Вінницька область – 940 випадків;
  • Волинська область – 272 випадки;
  • Дніпропетровська область – 665 випадків;
  • Донецька область – 499 випадків;
  • Житомирська область – 1310 випадків;
  • Закарпатська – 568 випадків;
  • Запорізька область – 272 випадки;
  • Івано-Франківська область – 695 випадків;
  • Київська область – 697 випадків;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 704 випадки;
  • Миколаївська область – 358 випадків;
  • Одеська область – 757 випадків;
  • Полтавська область – 304 випадки;
  • Рівненська область – 269 випадків;
  • Сумська область – 431 випадок;
  • Тернопільська область – 566 випадків;
  • Харківська область – 688 випадків;
  • Херсонська область – 87 випадків;
  • Хмельницька область – 491 випадок;
  • Черкаська область – 338 випадків;
  • Чернівецька область – 658 випадків;
  • Чернігівська область – 292 випадки.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну.

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Також нагадаємо, в НАН спрогнозували, у яких областях буде найбільше хворих на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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регіони статистика Украина зараження коронавірус COVID-19
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