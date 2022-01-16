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СЬОГОДНІ Новини України

Різкий спад! В Україні виявили понад 6 тис. COVID-випадків за добу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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16 січня, 08:15
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 754 458 осіб, а померло – 98 283 людини
Ситуація з коронавірусом трішки покращилась
Ситуація з коронавірусом трішки покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6379 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 503 дитини та 92 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1957 осіб, зафіксували 88 смертей та одужали 2359 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 553 642 особи. Всього провели 17 168 201 ПЛР-тестування.


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Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 89;
  • Дніпропетровська область – 174;
  • Донецька область – 142;
  • Житомирська область – 240;
  • Закарпатська область – 166;
  • Запорізька область – 10;
  • Івано-Франківська область – 914;
  • Київська область – 198;
  • Кіровоградська область – 88;
  • Луганська область – 21;
  • Львівська область – 625;
  • Миколаївська область – 112;
  • Одеська область – 195;
  • Полтавська область – 121;
  • Рівненська область – 160;
  • Сумська область – 455;
  • Тернопільська область – 397;
  • Харківська область – 612;
  • Херсонська область – 71;
  • Хмельницька область – 312;
  • Черкаська область – 117;
  • Чернівецька область – 387;
  • Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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