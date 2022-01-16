Різкий спад! В Україні виявили понад 6 тис. COVID-випадків за добу

#людина_цього_дня

16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?

На зустріч із героєм!