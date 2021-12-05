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СЬОГОДНІ Новини України

Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 6 тис. нових випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 08:15
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб, а померло – 88 280 людей
В Україні стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус
В Україні стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 2926 осіб, а одужали від коронавірусу 9274 людини. Летальних випадків – 278.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 050 659 осіб. Всього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація в Україні

За добу 4 грудня в Україні 112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина.

Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

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За останню добу працювали:

  • 781 мобільна бригада з імунізації;
  • 3144 пункти щеплення;
  • 487 центрів вакцинації населення .

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