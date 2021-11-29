Різкий спад. За добу в Україні підтвердили менше 6 тисяч нових хворих на COVID-19

Найменше нових випадків у Луганській області – всього 25

Кількість COVID-випадків за вихідні пішла на спад. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 082 людини;

летальних випадків – 297;

одужало – 10 477.

Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Кількість заражених в регіонах за добу

м. Київ – 431 випадок;

Вінницька область – 373 випадків;

Волинська область – 303 випадків;

Дніпропетровська область – 473 випадків;

Донецька область – 457 випадків;

Житомирська область – 310 випадки;

Закарпатська область – 150 випадків;

Запорізька область – 334 випадків;

Івано-Франківська область – 146 випадків;

Київська область – 295 випадки;

Кіровоградська область – 145 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 203 випадків;

Миколаївська область – 401 випадок;

Одеська область – 303 випадки;

Полтавська область – 232 випадків;

Рівненська область – 109 випадків;

Сумська область – 58 випадків;

Тернопільська область – 158 випадки;

Харківська область – 235 випадків;

Херсонська область – 64 випадків;

Хмельницька область – 122 випадків;

Черкаська область – 236 випадків;

Чернівецька область – 108 випадків;

Чернігівська область – 133 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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