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Потепління в Україні. Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 17:09
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Терапевт дав поради людям, які почуваються погано через різкі зміни погоди – що потрібно робити
Як метеозалежним почуватися добре, незважаючи на зміни погоди
Як метеозалежним почуватися добре, незважаючи на зміни погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Через різке потепління багато метеозалежних українців можуть відчувати дискомфорт, проте цього можна уникнути, якщо дотримуватися рекомендацій лікарів. Зокрема, вести здоровий спосіб життя.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що потрібно робити метеозалежним людям, щоб не почуватися погано під час різкого потепління.

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За словами терапевтів, у період різкого підвищення температури, коли у метеозалежних людей з'являються головні болі і "скаче" тиск, важливо дотримуватися здорового способу життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.

"Потрібно одягатися за погодою, вживати в їжу овочі, морепродукти, фрукти, зелений чай. Нічого кардинально нового не з'явилося", – сказав терапевт Олександр Рильцов.

Як зміниться погода?

За даними синоптика Наталії Діденко, 14 січня у більшості регіонів України потеплішає, йтиме мокрий сніг. Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

При цьому на вулиці здійметься сильний вітер, пориви будуть до 15-22, а подекуди й до 25-27 метрів за секунду. У країні вже оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Крім того, на дорогах буде ожеледиця.

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