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Резніков покликав війська США в Україну: в Росії Захарова вже закотила істерику

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
11 серпня, 15:33
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У МЗС РФ вважають, що Захід на чолі з США нібито розігрує українську карту проти Росії
Захаровій не сподобалися слова Резнікова. Колаж "Сьогодні"
Захаровій не сподобалися слова Резнікова. Колаж "Сьогодні"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала провокацією пропозицію Києва розмістити в Україні американську систему протиповітряної оборони і військових США.

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Про це вона сказала в ефірі Першого каналу.

Напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час візиту до США говорив, що в світлі зростаючої російської мілітаризації Криму США повинні посилити свою присутність у Чорноморському регіоні, зокрема – розміститися в Україні.

А ось в МЗС РФ вважають, що Захід на чолі з США нібито розігрує "українську карту" проти Росії.

"Це (заява Рєзнікова. – Ред.) є доказом провокаційної політики України стосовно Росії. Це є доказом намірів США стосовно вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор ... Ці провокаційні заяви спрямовані проти нашої країни. І цей російський фактор він був, є і, на жаль, залишиться ... Це чергова заява є новим, але не першим доказом політики України", – сказала Захарова.

Російська загроза

  • Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".
  • На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.
  • Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

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Як розповідав нам колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко, Росія може напасти на Україну у вересні, але Путін поки чекає одного важливого моменту.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

Дивіться відео масштабних навчань ЗСУ по відбиття наступу ворога:

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