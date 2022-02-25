Резніков: У Києві роздали 18 тис. автоматів, на підході зброя від Заходу

Жителям столиці вже роздано 18 тисяч автоматів, щоб вони могли стати на захист міста від російських окупантів. Також Україна чекає найближчим часом на озброєння від західних партнерів. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, бажаючих вступити до тероборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще.
"Тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони та готові давати відсіч ворогові. Пишаюся кожним із вас! Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня", – написав Резніков.
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Також він зазначив, що майже всю ніч спілкувався з міністрами оборони держав, які надають нам постійну підтримку.
"Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів", – додав міністр.
Протистояння до вторгнення РФ
Київ готується зустріти росіян не з квітами, а зі зброєю в руках – у трьох районах столиці розгорнули пункти роздачі автоматів для бажаючих приєднатися до тероборони. Адреси, де можна отримати зброю:
- Шевченківський р-н, вул. Пугачова, 10.
- Голосіївський р-н, вул. Глушкова, 9.
- Оболонський р-н., вул. Полярна, 20 (завод генераторів).
Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.