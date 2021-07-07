Резолюція ОБСЄ щодо Росії і небезпечні наслідки дитячого COVID – головні новини за ніч

ПА ОБСЄ і хвора дитина / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
П'ять варіантів України щодо Донбасу
Українська влада ще в 2019 році перед Паризьким самітом затвердили щонайменше п'ять варіантів дій зі врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, стверджує секретар РНБО Олексій Данілов.
Обов'язкова вакцинація від COVID у Латвії
У Латвії вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковоюв медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.
Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Резолюція ПА ОБСЄ по Росії
Парламентська Асамблея ОБСЄ у вівторок, 6 липня, ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії, ініційовану Україною. Документ зокрема засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей і військові злочини російської влади. У Москві вже звинуватили ОБСЄ в русофобії.
ПА ОБСЄ, Дмитро Кулеба та Петро Толстой / колаж "Сьогодні"
Небезпечні наслідки дитячого COVID
Після захворювання на COVID-19 все частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіда", що глибоко вражає відразу кілька систем організму – переважно дитячого. Виявляє він себе раптово, десь через місяць після одужання. У матеріалі -поради інфекціоніста-імунолога.
Що відбувалося в Україні і світі у вівторок, 6 липня, дивіться в новому випуску новин "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією