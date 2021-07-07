Резолюція ОБСЄ щодо Росії і небезпечні наслідки дитячого COVID – головні новини за ніч

У Москві обурюються, а в Україні радіють новому рішенню ПА ОБСЄ, тим часом інфекціоністи стурбовані вкрай небезпечним синдромом – та інші події

ПА ОБСЄ і хвора дитина / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

П'ять варіантів України щодо Донбасу

Українська влада ще в 2019 році перед Паризьким самітом затвердили щонайменше п'ять варіантів дій зі врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, стверджує секретар РНБО Олексій Данілов.

Обов'язкова вакцинація від COVID у Латвії

Реклама

У Латвії вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковоюв медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Резолюція ПА ОБСЄ по Росії

Парламентська Асамблея ОБСЄ у вівторок, 6 липня, ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії, ініційовану Україною. Документ зокрема засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей і військові злочини російської влади. У Москві вже звинуватили ОБСЄ в русофобії.

Реклама

ПА ОБСЄ, Дмитро Кулеба та Петро Толстой / колаж "Сьогодні"

Небезпечні наслідки дитячого COVID

Після захворювання на COVID-19 все частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіда", що глибоко вражає відразу кілька систем організму – переважно дитячого. Виявляє він себе раптово, десь через місяць після одужання. У матеріалі -поради інфекціоніста-імунолога.

Що відбувалося в Україні і світі у вівторок, 6 липня, дивіться в новому випуску новин "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією