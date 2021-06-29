Результатами "Великого будівництва" Зеленського користуються вже мільйони українців – експерт

Відновлення інфраструктури, яке відбувається в ході реалізації програми "Велике будівництво", стало одним з головних успіхів президента Володимира Зеленського.

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За даними групи "Рейтинг", 42% українців вважають "Велике будівництво" кращою ініціативою Зеленського, пише у себе в Facebook глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Зараз багато сил приділяють національній інфраструктурі і великим місцевим проектам", – пояснив експерт. У Запоріжжі і Кременчуці триває будівництво мостів, в Кривому Розі – стадіону та аеропорту. За словами Бикова, центральна влада реагує на запити міст, допомагаючи в реалізації інфраструктурних проектів.

При цьому, пише він, одним з небагатьох градоначальників, які відмовляються від участі в "Великому будівництві", залишається мер Києва Віталій Кличко.

"Зеленський в інтерв'ю нагадав, що Укравтодор пропонував зайнятися столичними мостами. Але мер всіляко виступає проти того, щоб у киян з'явилися зручні розв'язки", – зазначив Биков.

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Цього року програма сконцентрована на розвитку соціальної інфраструктури та внутрішньому туризмі. Зокрема, до Дня Незалежності має завершитися оновлення аеропортів Рівного, Дніпра, Вінниці, Одеси, Херсона і на Закарпатті.

Крім того, як сказав Биков, програма сприяє реанімації економіки, створенню нових робочих місць і залученню інвестицій. За рік "Великого будівництва", який співпав з піком пандемії коронавірусу, вдалося побудувати і оновити 6,5 тисячі км доріг і 158 мостів.

"Схожий шлях свого часу пройшли Туреччина і Польща, а зараз по шляху Зеленського йде і президент США. В рамках програми Джо Байдена за 8 років на інфраструктуру витратять 2 трлн доларів. Програма "Велике будівництво" не така витратна, але її результатами вже користуються мільйони українців у всіх куточках країни", – розповів експерт.

Одним з досягнень програми стало створення нових рівних доріг, які з'єднують населені пункти. Держава відмовилася від неефективного точкового ремонту доріг і перейшла на капітальний, наголосив Биков.

"До кінця 2023 року Укравтодор відбудує всю мережу загальнодержавних доріг. А це більше 20 тисяч кілометрів", – нагадав Биков.

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Нагадаємо, в Очакові Миколаївської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почали реконструкцію стадіону "Артанія".