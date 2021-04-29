Результати Київстар у 1-му кварталі: ріст у мобільному та фіксованому зв’язку, інноваційні послуги

"Київстар" прискорив будівництво мереж швидкісного інтернету, як результат – кількість абонентів 4G збільшилася на 24,3%. Використання мобільного інтернету зросло на 27,5% на одного абонента. У 1-му кварталі 2021 року оператор збільшив на 11,7% капітальні витрати. Крім того сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 2,3 млрд грн.
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У 1-му кварталі 2021 року абоненти "Київстар" збільшили використання голосового зв’язку та мобільного інтернету, що свідчить про задоволеність послугами компанії. Зокрема, у звітному кварталі використання дата-трафіку на одного абонента досягло 6,3 Гб, що на 27,5% більше, ніж у 1-му кварталі 2020 року. У середньому абонент Київстар у 1-му кварталі 2021 року використовував 633 хв. голосового зв’язку, на 5,1% більше, ніж за аналогічний квартал минулого року. Кількість абонентів, що скористалися послугами мобільного інтернету, перевищила 17 млн. Водночас 9,7 млн абонентів користувалися зв’язком 4G, що на 24,3% більше, ніж у 1-му кварталі 2020 року.
У 1-му кварталі 2021 року компанія розвивала нові цифрові послуги для бізнесу та приватних клієнтів. Зокрема, продукти Big Data, Microsoft Azure Stack – одне з найпопулярніших хмарних рішень, що забезпечує трансфер бізнес-процесів у віддалений режим роботи. Також "Київстар" першим на телеком-ринку України запровадив рішення Open API – унікальну платформу, яка дає можливість стартап-компаніям використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів. Кількість клієнтів, що використовують для самообслуговування цифрову платформу "Мій Київстар", зросла у 1-му кварталі 2021 року на 76%, до 2,7 мільйона. Кількість користувачів цифрової послуги "Kиївстар TV" перевищила 414 тисяч.
У 1-му кварталі 2021 року мобільним зв’язком користувалися 25,7 млн абонентів. Незначне зменшення кількості активних SIM-карт пояснюється загальноринковими трендами, як от відмова від другої і третьої SIM-карти, а також частковим впливом "карантинних" заходів на роботу роздрібної мережі. Натомість, кількість абонентів, що користуються послугою фіксованої передачі даних "Домашній Інтернет", зросла у 1-му кварталі 2021 року на 11,5% і перевищила 1,15 млн.
Доходи від послуг мобільного зв’язку у 1-му кварталі 2021 року зросли на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 6,357 млрд грн. Більше половини доходу принесли послуги мобільного інтернету – ріст 27,7%. Середній дохід від абонента (ARPU) збільшився на 16,1%. Як вважає компанія, цьому сприяло збільшення доступу до нових технологій і цифрових послуг. Так, станом на перший квартал 2021 року Київстар надає доступ до послуг 4G-зв’язку на території, де живуть і працюють 87% населення України.
Доходи фіксованого зв’язку за цей же період збільшилися на 17,2%, до 451 млн грн. Головним чином, завдяки збільшенню попиту на послугу "Домашній Інтернет". Показник ARPU "Домашнього Інтернету" зріс на 5,4%, у порівнянні з 1-м кварталом 2020 року, до 85 грн на абонента.
Загальний дохід компанії у 1-му кварталі 2021 року збільшився на 15%, у порівнянні з 1-м кварталом 2020 року, до 6,842 млрд грн.
У звітному кварталі компанія інвестувала у розвиток сучасних послуг зв’язку понад 1 млрд грн. Крім того перерахувала до бюджету податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.
"Київстар" продовжує надавати допомогу суспільству в подоланні наслідків пандемії covid-19. Зокрема, коштами компанії було придбано 55 кисневих концентраторів, які у лютому 2021 року було передано до 12 лікарень у різних регіонах України.
Ключові показники діяльності "Київстар" у 1-му кварталі 2021 року
в порівнянні із 1-м кварталом 2020 року
Фінансові та операційні показники
1-й кв. 2021 р.
1-й кв. 2020 р.
1-й кв. 2021/
Загальний операційний дохід
6,842
5,950
15%
EBITDA
4,658
4,040
15,3%
EBITDA margin
68,1%
67,9%
0,2 п.п.
Капітальні витрати*
1,077
964
11,7%
Мобільний зв’язок
Загальний операційний дохід
6,357
5,530
14,9%
У тому числі від послуги передачі даних
3,837
3,004
27,7%
Абоненти (млн)
25,7
26,0
(1%)
У тому числі мобільного інтернету
17,2
17,0
1,5%
У тому числі абонентів 4G
9,7
7,8
24,3%
Користувачів 4G смартфонів
15,5
13,3
16,8%
ARPU (грн)
82
70
16,1%
MOU (хв.)
633
603
5,1%
Використання даних
6,3
4,9
27,5%
Фіксований зв’язок
Загальний операційний дохід
451
384
17,2%
Операційний дохід ШПД
291
248
17,2%
Абоненти ШПД (млн)
1,15
1,0
11,5%
ARPU ШПД (грн)
85
81
5,4%
*Капітальні витрати за виключенням оренди та радіочастотних платежів