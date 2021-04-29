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Результати Київстар у 1-му кварталі: ріст у мобільному та фіксованому зв’язку, інноваційні послуги

29 квітня, 13:45

Актуально

З початку року абоненти "Київстар" збільшили використання мобільного інтернету і голосового зв'язку

"Київстар" прискорив будівництво мереж швидкісного інтернету, як результат – кількість абонентів 4G збільшилася на 24,3%. Використання мобільного інтернету зросло на 27,5% на одного абонента. У 1-му кварталі 2021 року оператор збільшив на 11,7% капітальні витрати. Крім того сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 2,3 млрд грн.

/ Фото: Pixabay

У 1-му кварталі 2021 року абоненти "Київстар" збільшили використання голосового зв’язку та мобільного інтернету, що свідчить про задоволеність послугами компанії. Зокрема, у звітному кварталі використання дата-трафіку на одного абонента досягло 6,3 Гб, що на 27,5% більше, ніж у 1-му кварталі 2020 року. У середньому абонент Київстар у 1-му кварталі 2021 року використовував 633 хв. голосового зв’язку, на 5,1% більше, ніж за аналогічний квартал минулого року. Кількість абонентів, що скористалися послугами мобільного інтернету, перевищила 17 млн. Водночас 9,7 млн абонентів користувалися зв’язком 4G, що на 24,3% більше, ніж у 1-му кварталі 2020 року.

У 1-му кварталі 2021 року компанія розвивала нові цифрові послуги для бізнесу та приватних клієнтів. Зокрема, продукти Big Data, Microsoft Azure Stack – одне з найпопулярніших хмарних рішень, що забезпечує трансфер бізнес-процесів у віддалений режим роботи. Також "Київстар" першим на телеком-ринку України запровадив рішення Open API – унікальну платформу, яка дає можливість стартап-компаніям використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів. Кількість клієнтів, що використовують для самообслуговування цифрову платформу "Мій Київстар", зросла у 1-му кварталі 2021 року на 76%, до 2,7 мільйона. Кількість користувачів цифрової послуги "Kиївстар TV" перевищила 414 тисяч.

У 1-му кварталі 2021 року мобільним зв’язком користувалися 25,7 млн абонентів. Незначне зменшення кількості активних SIM-карт пояснюється загальноринковими трендами, як от відмова від другої і третьої SIM-карти, а також частковим впливом "карантинних" заходів на роботу роздрібної мережі. Натомість, кількість абонентів, що користуються послугою фіксованої передачі даних "Домашній Інтернет", зросла у 1-му кварталі 2021 року на 11,5% і перевищила 1,15 млн.

Доходи від послуг мобільного зв’язку у 1-му кварталі 2021 року зросли на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, до 6,357 млрд грн. Більше половини доходу принесли послуги мобільного інтернету – ріст 27,7%. Середній дохід від абонента (ARPU) збільшився на 16,1%. Як вважає компанія, цьому сприяло збільшення доступу до нових технологій і цифрових послуг. Так, станом на перший квартал 2021 року Київстар надає доступ до послуг 4G-зв’язку на території, де живуть і працюють 87% населення України.

Доходи фіксованого зв’язку за цей же період збільшилися на 17,2%, до 451 млн грн. Головним чином, завдяки збільшенню попиту на послугу "Домашній Інтернет". Показник ARPU "Домашнього Інтернету" зріс на 5,4%, у порівнянні з 1-м кварталом 2020 року, до 85 грн на абонента.

Загальний дохід компанії у 1-му кварталі 2021 року збільшився на 15%, у порівнянні з 1-м кварталом 2020 року, до 6,842 млрд грн.

У звітному кварталі компанія інвестувала у розвиток сучасних послуг зв’язку понад 1 млрд грн. Крім того перерахувала до бюджету податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.

"Київстар" продовжує надавати допомогу суспільству в подоланні наслідків пандемії covid-19. Зокрема, коштами компанії було придбано 55 кисневих концентраторів, які у лютому 2021 року було передано до 12 лікарень у різних регіонах України.

Ключові показники діяльності "Київстар" у 1-му кварталі 2021 року
в порівнянні із 1-м кварталом 2020 року

Фінансові та операційні показники
(млн грн)

1-й кв. 2021 р.

1-й кв. 2020 р.

1-й кв. 2021/
1-й кв. 2020

Загальний операційний дохід

6,842

5,950

15%

EBITDA

4,658

4,040

15,3%

EBITDA margin

68,1%

67,9%

0,2 п.п.

Капітальні витрати*

1,077

964

11,7%

Мобільний зв’язок

Загальний операційний дохід

6,357

5,530

14,9%

У тому числі від послуги передачі даних

3,837

3,004

27,7%

Абоненти (млн)

25,7

26,0

(1%)

У тому числі мобільного інтернету

17,2

17,0

1,5%

У тому числі абонентів 4G

9,7

7,8

24,3%

Користувачів 4G смартфонів

15,5

13,3

16,8%

ARPU (грн)

82

70

16,1%

MOU (хв.)

633

603

5,1%

Використання даних
(Гбайт/абонент)

6,3

4,9

27,5%

Фіксований зв’язок

Загальний операційний дохід

451

384

17,2%

Операційний дохід ШПД

291

248

17,2%

Абоненти ШПД (млн)

1,15

1,0

11,5%

ARPU ШПД (грн)

85

81

5,4%

*Капітальні витрати за виключенням оренди та радіочастотних платежів

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