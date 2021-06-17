Результати зустрічі Байдена з Путіним і Зеленський та прем'єр Ізраїлю – головні новини за ніч

Нуланд вирушає у Брюссель поговорити з ЄС і НАТО про підсумки зустрічі США-РФ, а Зеленський запросив до Києва Беннета – та інші події

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Нуланд поділиться підсумками саміту США-РФ із ЄС і НАТО

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Заступник держсекретаря Сполучених Штатів із політичних справ Вікторія Нуланд 17-18 червня обговорить у Брюсселі з представниками Євросоюзу і НАТО, саміти, які пройшли між ними, а також підсумки зустрічі у Женеві президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Зеленський запросив прем'єра Ізраїлю до Києва

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом привітав його з формуванням уряду і призначенням на посаду, а також запросив до Києва на святкування Дня незалежності.

Байден про результати зустрічі з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

Путіна обурило запитання про політику Росії

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом заявив, що Сполучені Штати нібито підтримали "державний переворот" в Україні. Його обурило запитання про непередбачуваність зовнішньої політики РФ.

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