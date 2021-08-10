РФ може напасти на Україну у вересні: генерал пояснив, чого чекає Путін

Не виключено, що після візиту Зеленського в США Путін теж захоче поговорити з президентом України

В Україні не виключають повномасштабної атаки російських військ / Фото: Минобороны РФ

Імовірність масштабного вторгнення Росії в Україну особливо велика у вересні, коли поблизу наших кордонів будуть проходити навчання "Захід-2021". Напад варто чекати з Донбасу, але поки російський лідер Володимир Путін чекає переговорів керівництва України і США. Про це йде мова в нашій статті на сайті "Сьогодні".

Реклама

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав нам, що зараз Путін вичікує, чим закінчиться зустріч Зеленського з Байденом, потім, можливо, сам проведе переговори з президентом України і тільки після цього прийме рішення – атакувати Україну чи ні.

"Існує велика ймовірність того, що вторгнення станеться у вересні, під час спільних навчань з Білоруссю. На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень, максимум – два", – говорить генерал.

Ексглава Генштабу також додав, що вторгнення, найімовірніше, почнеться зі сходу України.

"Жителям Донбасу масово роздають паспорти РФ. Путіну простіше буде пояснити атаку захистом громадян Росії", – підкреслив він.

Загроза нападу

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання у Білорусь з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.