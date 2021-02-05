Росія почала захоплювати Донбас в 1994 році – Данілов

Починаючи з 1994 року на території Донецької та Луганської області було захоплено все російськими найманцями.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Вже тоді, коли зводилось все нанівець, Російська Федерація починала там свою підпольну роботу і в тому числі нібито на українському телебаченні в Донецькій та Луганській області. Ці наслідки ми маємо сьогодні", – сказав Данілов.

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