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РФ перекинула в Білорусь літаки, перегрупувала сили та наступає на Київ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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27 лютого, 16:19
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Окупанти концентрують свої сили на Київському напрямку
Росія не залишає надії взяти Київ. Колаж "Сьогодні"
Росія не залишає надії взяти Київ. Колаж "Сьогодні"

Росія перекинула до кордону України додаткову авіацію в Білорусь, перегрупувала сили та продовжує наступ на Київ. На півдні країни окупанти намагаються висадитись на узбережжя, але все марно. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними військових, російські окупанти завдали п'ять авіаційних та 16 ракетних ударів за сьогодні. А тим часом Білорусь стала епіцентром концентрації сил РФ:

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  • на аеродром Мачулищі перекинуто 10 гелікоптерів зі складу 15-ї бригади, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також два літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;
  • на аеродром Барановичі – чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Росія перегрупувала свої сили та здійснює наступ у напрямку Києва. Українська армія уперто протистоїть агресору. Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендант оборони міста – Герой України полковник Сергій Собко.

Неспокійно на півдні. Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням вражати надводні сили ВМС України. Противник робив спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищено. Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

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А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом з теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.

У Міноборони озвучили втрати РФ з початку масштабного вторгнення. Українські військові та територіальна оборона настріляли понад чотири тисячі окупантів.

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У Чернігівській області українські військові розбили танкову роту РФ. Знищено і весь особовий склад підрозділу.

Після постійних невдач та величезних втрат агресор вирішив скористатися своєю улюбленою тактикою – прикритися дітьми та жінками, щоб безперешкодно на танках зайти в Київ.

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