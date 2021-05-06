РФ пропонувала віддати Україні чотирьох жінок, але угода зірвалася – Гармаш

Представник Донецьку в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ висловив упевненість, що передумови до обмінного процесу є

Сергій Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи російська делегація в ТКГ по Донбасу в питанні обміну полоненими пропонувала передати Україні чотирьох жінок.

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Водночас представники окупаційної влади відмовилися їх передавати, заявив в ефірі "Україна 24" представник Донецьку в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш.

"На останньому засіданні ТКГ висловлювалися ідеї зі сторони російської делегації віддати все-таки Україні тих чотирьох жінок, яких передбачалося ще в кінці минулого року віддати Віктору Медведчуку, приватній особі. Тоді ця угода зірвалася, тому що Медведчук не уповноважений державою забирати людей. Зараз ОРДЛО на пропозицію Росії заявили, що не готові до такого обміну", – сказав він.

Він також додав, що Україна пропонувала варіант обміну "9 на 9", але позитивної відповіді не було. Гармаш висловив упевненість, що передумови до обмінного процесу є.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що бойовики не тільки не погоджуються на обмін, але і не дають заручникам спілкуватися з рідними.

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Також ми писали про те, що 7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ. Україна намагалася добитися припинення вогню на Донбасі, але підписати документ так і не вдалося – Росія знову пішла у відмову.

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