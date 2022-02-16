Рінат Ахметов сьогодні буде у Маріуполі. Деталі

Підприємець відвідує прифронтове місто

16 лютого, у День єднання, підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов відвідує Маріуполь.

Про візит раніше повідомила речник бізнесмена Анна Терехова. Ми інформуємо про подробиці поїздки.

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15 лютого літак із Рінатом Ахметовим на борту приземлився у Запоріжжі.

Що зараз відбувається у Маріуполі

Днями у прифронтовому місті пройшли навчання для мирного населення. На тлі інформації про можливе подальше вторгнення РФ на територію України, інструктори з бойовим досвідом навчали містян поводитися зі зброєю та надавати першу домомедичну допомогу.

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"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститись. Хоча б перші навички стрілянини та медицини", – розповіла мешканка Маріуполя.

Водночас, Маріуполь продовжує жити спокійним життям – у місті відбуваються культурні заходи, приїжджають із гастролями артисти. Ми розпитали актора Володимира Горянського , який відвідав Маріуполь 14 лютого, що відбувається у місті.

"У центрі міста люди катаються на ковзанці, грають діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх і паніка. Можна самому себе так налякати, що жодного вторгнення вже не знадобиться", – переконаний артист.

Що відомо про ймовірне вторгнення

Про плани української влади у разі вторгнення РФ дивіться у сюжеті: