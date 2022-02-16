Рінат Ахметов сьогодні буде у Маріуполі. Деталі

16 лютого, у День єднання, підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов відвідує Маріуполь.
Про візит раніше повідомила речник бізнесмена Анна Терехова. Ми інформуємо про подробиці поїздки.
15 лютого літак із Рінатом Ахметовим на борту приземлився у Запоріжжі.
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Що зараз відбувається у Маріуполі
Днями у прифронтовому місті пройшли навчання для мирного населення. На тлі інформації про можливе подальше вторгнення РФ на територію України, інструктори з бойовим досвідом навчали містян поводитися зі зброєю та надавати першу домомедичну допомогу.
"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститись. Хоча б перші навички стрілянини та медицини", – розповіла мешканка Маріуполя.
Водночас, Маріуполь продовжує жити спокійним життям – у місті відбуваються культурні заходи, приїжджають із гастролями артисти. Ми розпитали актора Володимира Горянського , який відвідав Маріуполь 14 лютого, що відбувається у місті.
"У центрі міста люди катаються на ковзанці, грають діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх і паніка. Можна самому себе так налякати, що жодного вторгнення вже не знадобиться", – переконаний артист.
Що відомо про ймовірне вторгнення
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ. Водночас у ЗМІ називалася дата 16 лютого.
- Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону. На користь цієї версії свідчить і те, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент Володимир Путін.
- Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
- Видання The Washington Post у своїй статті за 30 січня повідомило, що влада України перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід країни.
- Пентагон днями заявив, що точно дату вторгнення назвати ще неспроможні, але воно може статися будь-якого дня.