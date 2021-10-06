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Батьки відмовилися від щеплення. В Україні дитина підхопила небезпечну хворобу

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 16:52
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Перші симптоми у дитини з'явилися ще 1 вересня
В області вже працює команда епідеміологів і вірусологів / Колаж "Сьогодні"
В області вже працює команда епідеміологів і вірусологів / Колаж "Сьогодні"

В Україні зафіксували і підтвердили випадок поліомієліту у маленької дитини. Батьки свідомо відмовилися від щеплень через релігійні переконання.

Про це повідомляє МОЗ.

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Перші симптоми

Перші симптоми проявилися 1 вересня. 3 вересня дитина потрапила до лікарні з симптомами парезу нижніх кінцівок. Випадок зареєстрували і забезпечили необхідне обстеження.

В області вже працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони шукають контактних осіб, збирають аналізи їх біоматеріалів, а також вивчають обставини справи.

Що це таке?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії і слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.

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Захворіти на поліомієліт може кожен невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти до п'яти років. Тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.

Симптоми поліомієліту

  • Ніяких симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає в більш 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
  • Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль в животі і горлі, нудота і блювота – протягом декількох днів може проявлятися один або декілька з них.
  • Рухові розлади – сильний біль в уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

При одужанні після поліомієліту нерви і м'язи не відновлюються.

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