Проникливо заспівала і подарувала квіти ветеранам. Дівчинка стала зіркою параду до Дня Незалежності

Одним із головних учасників параду до Дня Незалежності України стала дівчинка, ім'я якої батьки попросили зробити таємницею

Невідома дівчинка стала окрасою головного торжества / Колаж "Сегодня"

Одним з головних учасників параду на Хрещатику до 30-річчя Дня Незалежності України стала дівчинка, ім'я якої так і залишилося загадкою. Дівчинка брала участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України, подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу. Ім'я її диктор так і не назвав.

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Зворушливий момент під час параду на Хрещатику / Фото "Сегодня"

Джерело "Сегодня" серед організаторів параду розповіло, що батьки дівчинки попросили, щоб її не називали під час виступу.

"Вони не хочуть великої публічності. Вона просто взяла участь в театральній постановці на запрошення творчої групи організаторів параду. Квіти вручила, по суті, всім військовим – захисникам України. Батьки її – не політики, звичайні люди, тому й не хочуть публічності", – розповіло джерело.

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