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Проникливо заспівала і подарувала квіти ветеранам. Дівчинка стала зіркою параду до Дня Незалежності

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 серпня, 14:09
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Одним із головних учасників параду до Дня Незалежності України стала дівчинка, ім'я якої батьки попросили зробити таємницею
Невідома дівчинка стала окрасою головного торжества / Колаж "Сегодня"
Невідома дівчинка стала окрасою головного торжества / Колаж "Сегодня"

Одним з головних учасників параду на Хрещатику до 30-річчя Дня Незалежності України стала дівчинка, ім'я якої так і залишилося загадкою. Дівчинка брала участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України, подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу. Ім'я її диктор так і не назвав.

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Зворушливий момент під час параду на Хрещатику / Фото "Сегодня"
Зворушливий момент під час параду на Хрещатику / Фото "Сегодня"

Джерело "Сегодня" серед організаторів параду розповіло, що батьки дівчинки попросили, щоб її не називали під час виступу.

"Вони не хочуть великої публічності. Вона просто взяла участь в театральній постановці на запрошення творчої групи організаторів параду. Квіти вручила, по суті, всім військовим – захисникам України. Батьки її – не політики, звичайні люди, тому й не хочуть публічності", – розповіло джерело.

Батьки не захотіли розкривати ім'я молодої співачки / Фото "Сегодня"
Батьки не захотіли розкривати ім'я молодої співачки / Фото "Сегодня"

  • Сьогодні, 24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності – військові розрахунки пройшли по площі Незалежності і Хрещатику.
  • Також у ході брали участь військова техніка і авіація. У небі над Києвом пролетів найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який взяв участь у військовому параді. "Мрія" замикала повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних судів: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл -76 і цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.
  • Долучилися військові країн НАТО.
  • Парад пройшов не тільки в Києві. В Одесі на пляжі "Ланжерон" відбувся парад кораблів і пролетіла бойова авіація.

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