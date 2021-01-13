Батьківської любові вистачить на усіх: як живе родина, де восьмеро прийомних дітей

Світлана Кисленко з Маріуполя виховала рідних синів і доньку, тож вирішила допомагати дітям з інтернатів. За минулий рік її родина збільшилась аж на вісьмох хлопців та дівчат.

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Як змінються дитячі долі, дивіться у репортажі Ростислава Сисоєва, Анжели Волонець, Євгена Якуніна та Миколи Лупаненка.

Світлана Кисленко, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу, каже, що їхні діти виросли, і їм хотілося комусь ще дарувати любов. І її у них було дуже багато. Тому їй довірили одразу п'ятеро дітей з інтернатних закладів.

Зараз батьки виховують одинадцятьох хлопчиків і дівчаток. Восьмеро з них – прийомні. Світлана впевнена, що навіть найліпший дитячий будинок не замінить дітям родину. Зараз в українських інтернатах – понад 77 тисяч вихованців.

Карина, вихованка дитячого будинку сімейного типу, каже, що кожна дитина має жити в родині, щоб отримувати увагу, турботу і любов. Адже в житті цих малюків було багато труднощів.

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Світлана згадує, що раніше діти були надані самі собі. А коли вони були маленькими, навіть у себе вдома не знали, що таке материнська турбота.

Тепер діти постійно відчувають мамину любов. А ще батьки – чудові вчителі. Дівчаток навчили смачно готувати, хлопчиків – долучають до чоловічих справ. Усе це стане в нагоді дітям у дорослому житті.

"Вони дуже щасливі, коли їх просять варити той же суп, робити ті ж салати, забити ті ж цвяхи з чоловіком. Вони дуже щасливі, коли в них потребують. Я знаю, що у них будуть чудові сім'ї, знаю, що вони дуже прекрасні будуть мами. Вони дуже добре піклуються одне про одного", – каже Світлана.

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Фонд Ріната Ахметова системно опікується вихованцями інтернатів та дитячих будинків сімейного типу. Завдяки порталу національного всиновлення "Сирітству – ні" майже десять тисяч хлопчиків і дівчаток влаштовані в сім'ї. А під час новорічних свят лише цієї зими подарунки та сюрпризи отримали сто тисяч дітей.

Юлія Єршова, директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова, каже:

"Цього року акція "Рінат Ахметов – дітям" відзначила своє 20-річчя. Це найдовша, безперервна і масштабна традиція доброти в країні. Ось уже протягом 20 років вона змінює життя дітей на краще. Особливо тих, хто позбавлений тепла батьків або виховується в інтернаті".

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, що за останні шість років вітання від Ріната Ахметова отримали 700 тисяч хлопчиків і дівчаток.

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