Родичам загиблих українських моряків у Туреччині виплатять компенсацію (відео)

Суховантаж Arvin, який затонув у турецькому Бартині, намагався перечекати шторм в порту, але не витримав високих хвиль.

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Загинули четверо українських моряків та росіянин капітан судна. Кореспонденти "Сьогодні" з’ясували, що клас корабля не міг витримати морських хвиль.

"Ми всі опинились за бортом. Я бачив лише шістьох людей, можливо, інші були на іншій шлюпці", – розповів врятований моряк.

П'ятеро врятованих українців почуваються добре і вже готуються до повернення додому.

"Українських моряків сьогодні виписали з лікарні. Стан здоров’я стабільний. Посольство займається організацією їхнього повернення в Україну. Зараз опрацьовується питання квитків і забезпечення документами для повернення", – розповів речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Коли почався шторм, судно зайшло сховатися від негоди неподалік турецького порту Амасра. Моряки кинули якір і чекали, поки хвилі вщухнуть. За свідченням врятованих моряків – корабель пішов на дно за 5 хвилин.

Затонулий суховантаж Arvin був побудований у 1975 році. Клас судна – ріка-море. Це дозволяє долати хвили заввишки до 3 метрів. А під час шторму за повідомленням турецьких рятувальників – хвилі піднялися вдвічі вище.

В українському міністерстві закордонних справ повідомили новинам "Сьогодні", що відшукали власників судна та страхову компанію. Тому родичі загиблих можуть отримати компенсацію.

Відео: Сьогодні

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