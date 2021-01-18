Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини України

Родичам загиблих українських моряків у Туреччині виплатять компенсацію (відео)

18 січня, 23:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

П'ятеро врятованих українців готуються до повернення додому

Суховантаж Arvin, який затонув у турецькому Бартині, намагався перечекати шторм в порту, але не витримав високих хвиль.

Реклама

Загинули четверо українських моряків та росіянин капітан судна. Кореспонденти "Сьогодні" з’ясували, що клас корабля не міг витримати морських хвиль.

"Ми всі опинились за бортом. Я бачив лише шістьох людей, можливо, інші були на іншій шлюпці", – розповів врятований моряк.

П'ятеро врятованих українців почуваються добре і вже готуються до повернення додому.

"Українських моряків сьогодні виписали з лікарні. Стан здоров’я стабільний. Посольство займається організацією їхнього повернення в Україну. Зараз опрацьовується питання квитків і забезпечення документами для повернення", – розповів речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

В тренді
У Вінниці протестують проти дистанційного навчання (фото)
Реклама

Коли почався шторм, судно зайшло сховатися від негоди неподалік турецького порту Амасра. Моряки кинули якір і чекали, поки хвилі вщухнуть. За свідченням врятованих моряків – корабель пішов на дно за 5 хвилин.

Затонулий суховантаж Arvin був побудований у 1975 році. Клас судна – ріка-море. Це дозволяє долати хвили заввишки до 3 метрів. А під час шторму за повідомленням турецьких рятувальників – хвилі піднялися вдвічі вище.

В українському міністерстві закордонних справ повідомили новинам "Сьогодні", що відшукали власників судна та страхову компанію. Тому родичі загиблих можуть отримати компенсацію.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

корабель шторм моряки суховантаж
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що буде з курсом долара після закінчення локдауну
Що буде з курсом долара після закінчення локдаунуЕкономіка
Карантин в Україні продовжать до 31 березня – Шмигаль
Карантин в Україні продовжать до 31 березня – ШмигальУкраїна
В Україні знизили ціну на газ для населення
В Україні знизили ціну на газ для населенняНовини ЖКГ
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населення
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населенняПолітика
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українціІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти