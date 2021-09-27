Фатальна любов: в Білій Церкві чоловік забив до смерті свою співмешканку

Якщо провину чоловіка доведуть, він може сісти у в'язницю на 10 років

Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні / Колаж "Сьогодні"

У селі Соколівка Білій Церкві чоловік побив жінку. Від травм вона померла в лікарні.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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У поліцію звернувся лікар лікарні, в яку привезли дівчину з тілесними ушкодженнями.

Що трапилося?

Напередодні 34-річна жителька села Соколівка та її 47-річний співмешканець посварилися. Через це чоловік двічі вдарив жінку кулаком по голові. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

За даним фактом поліцейські порушили кримінальне провадження ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Тепер чоловік може втратити волі на строк від семи до 10 років.

домашнє насильство

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Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

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