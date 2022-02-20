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Фатальна помилка України. Винен Кравчук? — заява Клімкіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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20 лютого, 20:44
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У 1994 році Києву необхідно було вимагати не лише підпису на папері
Клімкін має великі претензії до підписантів Будапештського меморандуму / Колаж "Сьогодні"
Клімкін має великі претензії до підписантів Будапештського меморандуму / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава МЗС Павло Клімкін підтвердив, що Будапештський меморандум не є юридичним документом, а у 1994 році Україні потрібно було вимагати не гарантій на папері, а прийняття до ЄС та НАТО.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна".

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Заява

"Сам факт підписання Будапештського меморандуму у 1994 році я вважаю однією з найбільших помилок в історії незалежної України. 1994 року не потрібно було вимагати гарантій. Потрібно було вимагати договір про Асоціацію з ЄС, гарантії членства в НАТО. Тоді була інша Росія, інші США. Я завжди це говорю Кравчуку. Зовсім інші були настрої. Проте стратегічно ми не мислили і цю нагоду упустили. Це одна з найбільших помилок ", зазначив Клімкін в ефірі.

Колишній глава МЗС підтвердив, що Будапештський меморандум не є юридичним документом.

"Будапештський меморандум – це справді політичні зобов'язання. Це не юридичний документ. Однак Росія порушила не тільки Будапештський меморандум. Росія порушила всі двосторонні угоди – "Про дружбу та співпрацю", наприклад. Вона все відкинула. Росії пофіг, писані гарантії чи неписані, які юридично зобов'язують чи ні. Тому гарантії у світі це неписані гарантії. Ніхто не дотримуватиметься. Путін не вірить у будь-які писані гарантії", сказав Клімкін.

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Проте є варіант, який гарантував би Україні міжнародний захист.

"Є лише одна бетонна гарантія, яка нам потрібна, – це договір про безпеку зі США, до якого можуть приєднатися також європейські країни. Такі гарантії мають Японія, Південна Корея, ключові союзники Штатів. Там якраз і є гарантії безпеки", зазначив колишній міністр.

"Зеленський, звертаючись до США, Великої Британії, інших країн – це насправді моральний заклик. Він навіть не створює політичного тиску. Проте корисний. Ми не є частиною переговорів між США та Росією. Про наше майбутнє говорять без нас, і ми маємо право створювати такий тиск. Ми насправді скликали Будапештський меморандум із 2014 року. Ми намагалися скликати Будапештський меморандум багато разів. В архівах МЗС є російські відповіді. Там було написано: "Це Україна порушила Будапештський меморандум шляхом організації путчу на Майдані". Я цитую дослівно. Зрозумійте російську ментальність. Тому Росія ніколи не приєднуватиметься до цього формату. Навіщо? Щоб нагадувати про свої зобов'язання, які вона порушила? Проте морально цей тиск важливий. Він не спрацює. Справді, американці гарантували. Але ж вони це трактують інакше. Ми трактуємо так, що нас мали захищати до кінця, разом. А вони трактують, що ми не нападаємо на вас. І це насправді неправильно", зауважив Клімкін.

Ситуація із меморандумом

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