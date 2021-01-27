Росія для нас гірше терористів: названі головні загрози для України

Росія становить загрозу для Українине тільки у військовому плані. Окупанти ведуть проти нас гібридну агресію за допомогою тероризму, інформаційних атак, підривають ситуацію всередині країни і відносини із Заходом.
Служба зовнішньої розвідки у своїй "Білій книзі" перелічила головні загрози для України.
Росія гірше терористів ІДІЛ
- Найбільшу терористичну загрозу для України представляють не стільки міжнародні злочинні угруповання і екстремістські організації, скільки держава-агресор – Росія, яка підозрюється у спонсорстві тероризму.
- РФ поставляє на Донбас бойовикам зброю, військову техніку та російських інструкторів, фінансує терористичні організації т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Наслідком такої діяльності стали десятки тисяч загиблих і поранених на Донбасі українців, мільйони переселенців.
- Від терористичних дій РФ постраждали також і громадяни іноземних держав: збитий літак рейсу МН-17, отруєння Скрипалів і Навального.
Дестабілізація України зсередини країни
- Дискредитація спецслужбами РФ влади України.
- Росія намагається налаштувати українців проти влади, а також розділити країну. Провокує міжетнічну і міжконфесійну ворожнечу і регіональний сепаратизм.
- Дестабілізація суспільно-політичного життя до такого рівня, коли "допомога Кремля" стала б єдиним варіантом для "виживання" України.
- Розпалювання в Україні "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політичної диверсійної і/або силової операції зі зміни керівництва держави.
- Реванш проросійських сил: Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу", щоб привести до влади підконтрольних Кремлю людей.
- Жителів окупованих територій налаштовують проти вільної України.
Росія намагається послабити підтримку України Заходом
- Кремль намагається посіяти на Заході ефект "втоми від України".
- Постійне провокування конфліктів у відносинах між Києвом і країнами ЄС.
- РФ намагається зробити так, щоб в Європі забули про проблему Криму.
- Торпедування співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями та поширення фейків, що в Україні "страшна корупція".
Загроза військового вторгнення
- Поблизу кордонів з Україною стоїть величезна армія: Росія розраховує силами трьох міжвидових угруповань провести будь-яку за формою військову операцію проти України.
- Росія регулярно маніпулює можливістю застосування військ, в тому числі проводять великі навчання.
Загроза нападу з боку Білорусі
- Москва домагається зміни позиції керівництвом Білорусі в "українському питанні", визнання Мінськом суверенітету РФ над Кримом.
- Перетворення Білорусі в плацдарм Росії по дестабілізації України або проведення силової операції.
- Посилення співпраці спецслужб РФ і Білорусі на українському напрямку, у т.ч. в контексті проведення розвідувально-підривної діяльності.
Як повідомляли новини "Сьогодні", зовнішня розвідка також з'ясувала, навіщо насправді Росії потрібні "ДНР" і "ЛНР".
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