Росія для нас гірше терористів: названі головні загрози для України

Росія влаштувала війну на всіх фронтах – і на полі бою, і підриває країну зсередини

Росія становить загрозу для Українине тільки у військовому плані. Окупанти ведуть проти нас гібридну агресію за допомогою тероризму, інформаційних атак, підривають ситуацію всередині країни і відносини із Заходом.

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Служба зовнішньої розвідки у своїй "Білій книзі" перелічила головні загрози для України.

Росія гірше терористів ІДІЛ

Найбільшу терористичну загрозу для України представляють не стільки міжнародні злочинні угруповання і екстремістські організації, скільки держава-агресор – Росія, яка підозрюється у спонсорстві тероризму.

РФ поставляє на Донбас бойовикам зброю, військову техніку та російських інструкторів, фінансує терористичні організації т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Наслідком такої діяльності стали десятки тисяч загиблих і поранених на Донбасі українців, мільйони переселенців.

Від терористичних дій РФ постраждали також і громадяни іноземних держав: збитий літак рейсу МН-17, отруєння Скрипалів і Навального.

Дестабілізація України зсередини країни

Дискредитація спецслужбами РФ влади України.

Росія намагається налаштувати українців проти влади, а також розділити країну. Провокує міжетнічну і міжконфесійну ворожнечу і регіональний сепаратизм.

Дестабілізація суспільно-політичного життя до такого рівня, коли "допомога Кремля" стала б єдиним варіантом для "виживання" України.

Розпалювання в Україні "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політичної диверсійної і/або силової операції зі зміни керівництва держави.

Реванш проросійських сил: Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу", щоб привести до влади підконтрольних Кремлю людей.

Жителів окупованих територій налаштовують проти вільної України.

Росія намагається послабити підтримку України Заходом

Кремль намагається посіяти на Заході ефект "втоми від України".

Постійне провокування конфліктів у відносинах між Києвом і країнами ЄС.

РФ намагається зробити так, щоб в Європі забули про проблему Криму.

Торпедування співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями та поширення фейків, що в Україні "страшна корупція".

Загроза військового вторгнення

Поблизу кордонів з Україною стоїть величезна армія: Росія розраховує силами трьох міжвидових угруповань провести будь-яку за формою військову операцію проти України.

Росія регулярно маніпулює можливістю застосування військ, в тому числі проводять великі навчання.

Загроза нападу з боку Білорусі

Москва домагається зміни позиції керівництвом Білорусі в "українському питанні", визнання Мінськом суверенітету РФ над Кримом.

Перетворення Білорусі в плацдарм Росії по дестабілізації України або проведення силової операції.

Посилення співпраці спецслужб РФ і Білорусі на українському напрямку, у т.ч. в контексті проведення розвідувально-підривної діяльності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", зовнішня розвідка також з'ясувала, навіщо насправді Росії потрібні "ДНР" і "ЛНР".

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