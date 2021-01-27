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Росія для нас гірше терористів: названі головні загрози для України

27 січня, 11:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія влаштувала війну на всіх фронтах – і на полі бою, і підриває країну зсередини

Росія становить загрозу для Українине тільки у військовому плані. Окупанти ведуть проти нас гібридну агресію за допомогою тероризму, інформаційних атак, підривають ситуацію всередині країни і відносини із Заходом.

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Служба зовнішньої розвідки у своїй "Білій книзі" перелічила головні загрози для України.

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Росія гірше терористів ІДІЛ

  • Найбільшу терористичну загрозу для України представляють не стільки міжнародні злочинні угруповання і екстремістські організації, скільки держава-агресор – Росія, яка підозрюється у спонсорстві тероризму.
  • РФ поставляє на Донбас бойовикам зброю, військову техніку та російських інструкторів, фінансує терористичні організації т.зв. "ЛНР" і "ДНР". Наслідком такої діяльності стали десятки тисяч загиблих і поранених на Донбасі українців, мільйони переселенців.
  • Від терористичних дій РФ постраждали також і громадяни іноземних держав: збитий літак рейсу МН-17, отруєння Скрипалів і Навального.

Дестабілізація України зсередини країни

  • Дискредитація спецслужбами РФ влади України.
  • Росія намагається налаштувати українців проти влади, а також розділити країну. Провокує міжетнічну і міжконфесійну ворожнечу і регіональний сепаратизм.
  • Дестабілізація суспільно-політичного життя до такого рівня, коли "допомога Кремля" стала б єдиним варіантом для "виживання" України.
  • Розпалювання в Україні "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політичної диверсійної і/або силової операції зі зміни керівництва держави.
  • Реванш проросійських сил: Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу", щоб привести до влади підконтрольних Кремлю людей.
  • Жителів окупованих територій налаштовують проти вільної України.

Росія намагається послабити підтримку України Заходом

  • Кремль намагається посіяти на Заході ефект "втоми від України".
  • Постійне провокування конфліктів у відносинах між Києвом і країнами ЄС.
  • РФ намагається зробити так, щоб в Європі забули про проблему Криму.
  • Торпедування співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями та поширення фейків, що в Україні "страшна корупція".

Загроза військового вторгнення

  • Поблизу кордонів з Україною стоїть величезна армія: Росія розраховує силами трьох міжвидових угруповань провести будь-яку за формою військову операцію проти України.
  • Росія регулярно маніпулює можливістю застосування військ, в тому числі проводять великі навчання.

Загроза нападу з боку Білорусі

  • Москва домагається зміни позиції керівництвом Білорусі в "українському питанні", визнання Мінськом суверенітету РФ над Кримом.
  • Перетворення Білорусі в плацдарм Росії по дестабілізації України або проведення силової операції.
  • Посилення співпраці спецслужб РФ і Білорусі на українському напрямку, у т.ч. в контексті проведення розвідувально-підривної діяльності.

Як повідомляли новини "Сьогодні", зовнішня розвідка також з'ясувала, навіщо насправді Росії потрібні "ДНР" і "ЛНР".

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Росія розвідка Украина загроза СВР

Джерело: Сьогодні

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