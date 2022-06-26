"Росія – це хвороба": Лінкявічус жорстко висловився про ракетні удари по Києву

Ексглава МЗС Литви закликав блокувати РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З Росією не можна йти на компроміси, її потрібно жорстко блокувати. Це стало в черговий раз зрозуміло після ракетних ударів РФ по Києву. Про це написав ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter.

"Сьогодні російські ракети влучили у житлові будинки у центрі Києва. "Послання" та нагадування про саміт G7 у замку Ельмау в Німеччині. Росія сьогодні — це хвороба, і до неї потрібно ставитися відповідно. Жодних компромісів та переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не видихнеться", – заявив він.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. Message and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 26, 2022

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Атака на Київ

Вранці 26 червня Росія обстріляла Київ, російська ракета влучила в багатоповерхівку, що знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу стався спалах у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Спалах стався на загальній площі 300 кв. м.

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За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку у Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що це була навмисна ескалація з боку РФ, щоб натиснути на країни G7 напередодні саміту.