Росія готує провокації під час навчань Sea Breeze – коли найбільша небезпека

Росіяни готуються до провокацій у Чорному морі – аж надто окупантів дратують українські навчання Sea Breeze-2021, у яких беруть участь майже три десятки країн НАТО. Російські військові біля окупованого Криму щодня проводять стрільби та патрулюють берег.

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Про це розповідає кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Кораблі держав НАТО пришвартовані в порту – 5 тисяч військових з 29 країн беруть участь у навчаннях і аж надто ці навчання дратують Росію. Про це свідчать не лише офіційні заяви, а Путін відверто Sea Breeze загрозою безпеці федерації.

Українська розвідка і партнери з НАТО ще з квітня помітили – росіяни відверто нервують. Перекинули на підкріплення Чорноморському флоту частини балтійського і північного флотів. Навколо Криму аж роїться від літаків і кораблів – патрулюють, випробовують системи протиповітряної оборони. Два десантні кораблі "Орськ" та "Саратов" щодня тренуються вражати морські та повітряні цілі. І вишенька на цьому торті – підписаний Путіним закон, за яким росгвардія в будь-який момент може блокувати Керченську протоку.

Україна офіційно заявила що це грубе порушення чинних міжнародних конвенцій. Не кажучи вже про порушення українського суверенітету, яке триває з 2014 року. Про це сьогодні говорив президент України, який побував на американському есмінці Ross.

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"Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави", – зазначив Зеленський.

Навчання демонструють нашу єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються у Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та через агресивні дії Російської Федерації.

Чи здадуть в окупантів нерви – стане ясно вже 6 липня. Тоді всі задіяні у навчаннях Sea Breeze кораблі виходять у відкрите море – плануються стрільби та маневри. В українській розвідці певні – росіяни готуються до провокацій, але поза камерою військові 6-го флоту США нам розповіли, що не бояться та мають декілька планів дій протидії російській армії.

Нагадаємо, продовжуються наймасштабніші військові навчання за останні 20 років Sea Breeze-2021. Вони триватимуть майже два тижні, а проходити будуть і на суходолі, і на морі, і в повітрі.