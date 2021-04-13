Росія готується до наступу? У Польщі зробили тривожну заяву

У МЗС Польщі розповіли, що світить Росії в разі нападу на Україну

Дії Росії на Донбасі і поблизу українського кордону створюють враження, що вона готується до наступу на Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, передає РБК-Україна.

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За його словами, те, що зараз відбувається на сході України, "створює враження підготовки Росії до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер".

Яблонський закликає Захід вжити жорсткі заходи стосовно Росії в разі нової агресії проти України, зокрема, він натякає на важчі для РФ санкції. Він вважає, що не можна допустити "м'якого підходу" до країни, яка не перестає порушувати міжнародне право.

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"Ми сподіваємося, що якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій. – Ред.), то, як Захід, будемо послідовними, адже абсолютно важливо протистояти агресивним діям Росії", – сказав польський дипломат.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністри закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили російську загрозу. Зазначалося, що Польща домагатиметься посилення міжнародного тиску на Росію.

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