Росія хоче ввести "миротворців" на Донбас: Україна забила тривогу

Окупанти спробують легітимізувати питання залучення своїх миротворців і вже зроблені перші кроки

Росія почала зондувати ґрунт на предмет введення на Донбас своїх "миротворців", щоб нібито посилити контроль за дотриманням перемир'я. Для цього на передову навіть запустили російських пропагандистів.

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Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) генерал-майор Сергій Салкуцан, передає ТКГ.

Він повідомив в ОБСЄ, що Росія спробує легітимізувати питання залучення своїх "миротворців" для врегулювання конфлікту.

Генерал пояснив, що зараз РФ проводить низку заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих домовленостей про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Для цього окупанти прощупують реакцію Заходу на можливе введення російських миротворців, як "єдиного надійного способу у врегулюванні конфлікту".

Так, 27 лютого на позиціях одного з підрозділів "2-го армійського корпусу" бойовиків були зняті сюжети з акцентом на необхідності підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню за допомогою російських миротворців. До зйомок залучили бойовиків, а в якості знімального реквізиту використовувалася уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців "представництва ЛНР в СЦКК".

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"Даний факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами в ході засідань ТКГ і у форматі "Нормандської четвірки", а саме в точному дотриманні цих домовленостей", – заявили в СЦКК.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підрахували снайперів з РФ на Донбасі.

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