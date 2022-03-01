Росія застосовує касетні боєприпаси під час обстрілу мирних жителів України – Bellingcat

Понад 100 країн погодились заборонити застосування касетних боєприпасів

Росія використовує касетну зброю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія застосовує касетні боєприпаси під час обстрілу житлових кварталів в Україні. Їх випускає ворог з перших днів війни біля навчальних закладів та лікарень.

Про це свідчать дані розслідувачів Bellingcat.

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Чим небезпечні касетні боєприпаси?

Касетні боєприпаси – це вид зброї, який розкидає над ціллю невеличкі розривні суббоєприпаси, які розсіюються та вибухають на великій території, через що збільшуються і втрати, і збитки.

Через велику шкоду, яку спричиняє касетний боєприпас, багато хто їх критикує: вони потенційно небезпечні для мирного населення, а також спричиняють довгострокові наслідки, адже не всі суббоєприпаси вибухають одразу після застосування.

Більш як сотня країн погодились заборонити застосування касетних боєприпасів, підписавши конвенцію. Проте ні Росія, ні Україна, які мають касетні боєприпаси, не приєднались до неї.

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РФ продовжує використовувати ці боєприпаси починаючи з 2014 року в Україні, а також у Сирії.

Тепер ці боєприпаси Росія почала застосовувати після широкомасштабного вторгнення в Україну – у жилих кварталах, проти мирних жителів.

Де Росія застосувала касетні боєприпаси в Україні

В останні дні фотографії та відео в соціальних мережах допомогли Bellingcat, а також іншим дослідникам конфлікту та розслідувачам відкритих джерел геолокувати місця застосування кількох касетних боєприпасів у житлових районах на території України.

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Їх застосування підтвердили в Харкові, а також під час обстрілу дитсадка в Охтирці.

Підтвердження застосування касетних боєприпасів. Фото: Bellingcat

Як відомо, вебсайт журналістських розслідувань Bellingcat спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, збирає докази про воєнні злочини на території України проти мирних жителів.

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