Росія може напасти на Україну з Криму – голова Держприкордонслужби

На цей момент Росія виводить частину військ з півострова, розвідка стежить за цим процесом, але загроза залишається

Незважаючи на те що Росія виводить війська з окупованого Криму, там все одно залишається значне військове угруповання, яке гіпотетично може почати вторгнення на материкову Україну.

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Про це розповів в інтерв'ю агенції "РБК-Україна" голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він зазначив, що українська розвідка стежить за відведенням Росією військ з півострова, проте українська сторона розуміє, що навряд чи всі війська залишать Крим.

"На цей момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму. Відведення почалося. Але ж до цього було і нарощування тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", – сказав Дейнеко.

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Водночас голова ДПСУ не відкидає варіант вторгнення РФ з Криму на материк, оскільки нинішніх сил для цього буде достатньо.

"Ми можемо лише констатувати факти про зосередження в тому чи іншому місці певних угруповань ЗС РФ. Ми можемо також дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні задуми військово-політичного керівництва РФ, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість є, це угруповання може почати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Росія таки відвела частину військ – тільки ті, які були додатково перекинуті в окупований Крим на навчання. Але на інших ділянках кордону війська РФ залишилися. Ми розбиралися, чому Росія повністю не відводить війська від кордонів.