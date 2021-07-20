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Росія може офіційно вторгнутися на Донбас: у Путіна назвали умову

20 липня 2021 17:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Куратор Кремля по Україні погрожує руйнівними наслідками, якщо українці захочуть повернути свої території силою

Козак загрожує вторгненням. Колаж "Сьогодні"

Козак загрожує вторгненням. Колаж "Сьогодні"

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак знову вибухнув погрозами на адресу України, заявивши, що якщо українська армія військовим шляхом спробує звільнити Донбас, то Росія стане на "захист" населення.

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Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, текст якого опублікований на сайті російського посольства.

Він заявив, що спроби вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом матимуть руйнівні наслідки для України.

"У такому разі не виключено, що ми зіткнемося з ситуацією, що набуває ознаки "геноциду". На жаль, в Україні зберігаються вкрай радикальні політичні групи, які готові і на такі дії... У разі якщо в зоні конфлікту будуть "правити бал" ті, хто сьогодні влаштовує відверто націоналістичні силові акції на вулицях Києва, це стане трагедією. Очевидно, що байдужими до неї не буде не тільки Росія, а й вся світова спільнота", – заявив Козак.

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Відзначимо, що влада України не раз заявляла, що не має наміру силою брати Донбас, а лише налаштована на дипломатичне вирішення конфлікту. Так що пропагандистські російські наративи "про бійню від ЗСУ","геноцид", "Сребреницю" та інші – це те, чого чекає Кремль від Києва, щоб виправдати свою агресію.

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Також глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук теж підтверджував, що Україна не буде силою виганяти окупантів, але пояснив, як змусити РФ забратися з Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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