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СЬОГОДНІ Новини України

Росія нападає на українців через антивакцинаторів. Як це відбувається

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
28 жовтня, 18:25
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Росія всіма способами намагається переконати українців відмовитись від вакцинації, щоб у нашій країні погіршилася ситуація з ковідом
Як РФ породжує антивакцинаторів в Україні
Як РФ породжує антивакцинаторів в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія проводить масштабну інформаційну спецоперацію в Україні, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації у країні. За допомогою ботів та Telegram-каналів РФ поширює фейки про щеплення в Україні, тоді як своїх громадян усіма способами агітує вакцинуватися.

Такі висновки зробили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України після аналізу ситуації.

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Фейкомети у Telegram

У РНБО проаналізували популярні (як вони себе позиціонують) українські політичні Telegram-канали, пов'язані з РФ.

"Вони просувають деструктивні наративи за допомогою як публікацій, так і ботів у коментарях до них", – йдеться у звіті.

Зокрема, йдеться про такі канали:

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  • "Картель";
  • "Крокодил";
  • "Сплетница".
Канали публікують фейки про вакцинацію. Скріншот

Серед іншого, Telergam-канал опублікував фейк про те, нібито британські вчені заявили, що вакцинація лише посилила пандемію. Цю брехню поширили російські медіа, щоб приховати тяжку ситуацію із COVID-19 на території РФ.

Церква та вакцинація

У РНБО наголосили, що віряни однієї з церков в Україні виходили на мітинги проти вакцинації та заявляли, що отримувати щеплення – гріх.

Мітингувальники принесли під будівлю ВР плакати з гаслами: "Вакцинація вбиває", "Ні медичним експериментам", "Захистимо наших дітей".

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"Однак, якщо знову звернутися до інформаційних джерел, пов'язаних із цією церквою, але спрямованих на аудиторію РФ, ми побачимо, що ця церква, навпаки, закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов'язані з ними, та зазначає, що щеплення – не гріх", – написали у звіті.

Що публікує ця ж церква для аудиторії у РФ. Скріншот

Які фейки РФ "штовхає" українцям

У РНБО наголосили, що головна різниця у тому, що Росія закликає своїх громадян, а також українців на окупованих територіях робити щеплення, щоб уберегтися від ковіду. Однак для України наратив інший – вакцинація нібито марна або навіть шкодить організму.

Як РФ подає інформацію для українців та росіян – різниця. Скріншот

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