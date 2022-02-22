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Росія не наступатиме на Донбасі – в неї інший план

Павло Заяць Павло Заяць
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22 лютого, 19:25
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Військовий експерт оцінив наслідки визнання "ЛДНР"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ймовірність повномасштабного наступу військ Росії на Донбасі нині невисока. Кремль намагатиметься повернути Україну до Мінського процесу.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи укази президента РФ Володимира Путіна про визнання так званих "ЛДНР".

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"Обставини, які ми знаємо – визнання кордонів ("ЛДНР" – ред.) у рамках юрисдикції. Тобто вони визнають лише ту територію, яку окупують. Це говорить про те, що територіальних претензій до України з боку Російської Федерації і так званих" республік" на сьогоднішній день не буде. Тому очікувати, що буде повномасштабний наступ на Донбасі – на сьогоднішній день ймовірність дуже низька", – пояснив експерт.

Коментуючи розташування російських військ уздовж кордонів України, Жданов зазначив, що "це більше схоже на залякування та демонстрацію сили".

"Війська не відмобілізовані і не приведені у вищий ступінь боєготовності для бойового застосування. Тому я думаю, що Росія торгуватиметься в тому, щоб повернути нас до Мінського процесу, лише у трохи новому форматі. Росія побоюється прямого бойового зіткнення зі Збройними силами України, тому що вони вже не впевнені у стовідсотковому виграші. Тим більше, що ми в обороні, а вони наступають", – сказав він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання відповідного указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням Росією "ЛДНР".

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

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Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі попередила Україну, що президент РФ Володимир Путін зараз реалізовує сценарій 2008 року щодо вторгнення до її країни, що коштувало їй 20% територій

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав терористичні утворення. Вже 22 лютого Лондон запровадить нові санкції проти Кремля.

Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України.

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