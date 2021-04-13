Русский
$ 27,93
33,28
  1. Новини України

Росія не повинна втручатися – Столтенберг про вступ України в НАТО

13 квітня, 12:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг з главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою

Ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Тільки країна буде вирішувати, що готова до членства.

Реклама

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході спільного брифінгу з главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

За його словами, "це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес ".

"Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники в кінці кінців вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", – заявив генсек.

Читайте також: Зеленський назвав єдиний шлях закінчення війни на Донбасі

В тренді
Розвідка про війська біля України: Таке вже було в 2014-15 роках, а потім Росія напала
Реклама

Він зазначив, що РФ зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди. А також додав, що "Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти".

"Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенні праві держави вирішувати, яку саме захист вони вибирають", – сказав Столтенберг.

Раніше ми писали, що за словами генсека НАТО Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Нагадаємо, ми писали, які держави вже підтримали наше членство в Альянсі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія НАТО Украина генсек

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
"Йде серйозне похолодання": синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президента
Путін відмовився від переговорів із Зеленським: що говорять в Офісі президентаВлада
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгору
Гривня під ударом. Долар націлився на новий стрибок вгоруФінанси
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІ
Пограбували і зґвалтували. У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську – ЗМІДніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти