Росія не повинна втручатися – Столтенберг про вступ України в НАТО

Ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Тільки країна буде вирішувати, що готова до членства.

Реклама

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході спільного брифінгу з главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

За його словами, "це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес ".

"Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники в кінці кінців вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", – заявив генсек.

Читайте також: Зеленський назвав єдиний шлях закінчення війни на Донбасі

Реклама

Він зазначив, що РФ зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди. А також додав, що "Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти".

"Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенні праві держави вирішувати, яку саме захист вони вибирають", – сказав Столтенберг.

Раніше ми писали, що за словами генсека НАТО Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Нагадаємо, ми писали, які держави вже підтримали наше членство в Альянсі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама