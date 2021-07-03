Начхали на SOS. У ГУР Міноборони розповіли, як насправді РФ "допомогла" українському судну в біді

Російські кораблі не наближалися до українського судна і не хотіли допомогти – це інформаційне вкидання Росії

У Міноборони повідомили, що "Івановець" не наближався до українського корабля. Фото: kchf.ru

За даними Головного управління розвідки, кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", яке подавало українське риболовецьке судно.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту Очакова.

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"При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу "SOS"", – підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем.

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