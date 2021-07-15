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Росія не ставить під сумнів територіальну цілісність України – Кремль

15 липня 2021 13:48

Богдан Приходько Богдан Приходько

Обговорення експертів не варто сприймати як територіальні претензії РФ, каже спікер Путіна

Дмитро Пєсков та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Дмитро Пєсков та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Україні не варто сприймати експертні обговорення статті президента РФ Володимира Путіна"Про історичну єдність росіян і українців" як територіальні претензії. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс у четвер, 15 липня.

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"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає", – підкреслив спікер Путіна.

Він також додав, що експертні думки, відповідно до яких потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР, є лише думкою окремих осіб, але не позицією російської влади.

"Експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть", – сказав Пєсков.

Пєсков підкреслив, що Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії. "У жодному разі", – сказав він, відповідаючи на певне запитання журналістів. Водночас Пєсков ні слова не сказав про анексію Росією Криму та участь у конфлікті на Донбасі.

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Прессекретар зазначив, що в статті Путін говорив "у цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні засади".

За його словами, стаття дійсно резонансна і привернула увагу експертів з різними поглядами. Пєсков заявив, що навіть представники партії "Єдина Росія" можуть висловлювати різні думки щодо змісту цієї публікації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі й дбали про братів молодших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу. Як на це відреагували в Україні.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський похвалив Володимира Путіна за публікацію статті про Україну українською мовою і навіть готовий обговорити з ним якісь моменти з неї. Тільки нагадав господареві Кремля: Україна і РФ – не братні народи.

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