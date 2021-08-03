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Росія обдурила жителів "Л/ДНР" – людей вакцинують небезпечним двійником Sputnik V

3 серпня 2021 17:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лайт-версія російського Супутника не схвалена ВООЗ та Європейським агентством і побічних ефектів може мати ще більше

Росія труїть жителів "Л/ДНР" незрозумілим препаратом від COVID-19. Колаж "Сьогодні"

Росія труїть жителів "Л/ДНР" незрозумілим препаратом від COVID-19. Колаж "Сьогодні"

Росія обіцяла вакцинувати жителів т.зв. "ЛНР" і "ДНР" препаратом Sputnik V, а насправді використовує на окупованих територіях її однокомпонентного двійника Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Військова розвідка відзначає, що Sputnik Light розроблено на основі вакцини Sputnik V, але не отримала схвалення для використання від Європейського агентства з ліків і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Схвалення ВООЗ має важливе значення для поширення препарату в рамках ініціативи глобального доступу до вакцин від коронавірусу.

"Усе, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі, – це вакцини, якими користуються лише найбідніші країни світу, у той час як Україна вакцинує своїх громадянам найкращими та найвартіснішими вакцинами, які використовують усі цивілізовані країни. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО. Жителі так званої "Л/ДНР" можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам" , – заявили в ГУР.

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Розвідники відзначають, що вакцина Sputnik V має цілий ряд побічних ефектів, а у її двійника Light-версії навіть страшно уявити.

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"Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих "ЛНР" та "ДНР", Росія не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто", – додали в ГУР.

Як ми раніше писали, в уряді заявляли, що жителі тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей зможуть вакцинуватися проти коронавірусу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду нормальною вакциною. Тим часом в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

Також у МОЗ заявляють, що вакциновані можуть отримати привілеї у разі, якщо знову буде посилено карантин.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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