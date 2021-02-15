Росія – "засновниця Одеси і Дніпра": підручник з історії України викликав скандал

Епопея з "перлами" в підручниках для українських школярів триває. Цього разу в книжках з історії України для учнів 8 класів виявили відверту пропаганду "русского мира".

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Про це повідомляється в сюжеті "Сьогодні".

"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь". Думаєте, це посібник з історії Росії? Ні, це підручник з історії України для учнів 8 класів.

Цей шкільний посібник ще не надрукували і не видали, але він може потрапити до українських дітей вже наступного року.

Безліч помилок помітив професор і доктор історичних наук Віктор Брехуненко – один з восьми експертів, які надавали рецензії на підручник. Особливо його обурив уривок про часи освоєння Харківщини та Сумщини в XVII столітті:

"Українці вирушали туди на сезонні роботи, полювати, рибалити, пасічникувати тощо.

Простір освоювали шляхом наближеного до первісних часів протистояння людини з природою".

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Тобто українці – засновники міст і мали писемність – описуються ніби дикі племена.

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Подібне спотворення історичних фактів, що принижує націю, професор знайшов в більшості посібників, які наступного року можуть стати шкільними підручниками.

Відео: Сьогодні

За його словами, підручники навіть на плагіат не перевірили, а його величезна кількість.

"Маса системних помилок, маса фактологічних помилок. Цей підручник транслює в голови учнів московські ідеологеми "руського міра" і концепції "Новоросії", – скаржиться Брехуненко.

Однак такої думки дотримуються лише два експерти, що читали майбутні шкільні підручники з історії. Але інші шість фахівців не помітили недостовірних фактів, тому Міносвіти ці підручники рекомендує.

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Інші історики теж вважають такі упущення неприпустимими.

"Росіяни не засновували там міст. Вони будували фортеці для своїх гарнізонів, де не було

жодних міських мешканців. Саме ці тези заснування росіянами українських міст, а не фортець з каменю – ця тенденція відома з часів Радянського Союзу", – стверджує історик Олександр Алфьоров.

Чому автори допустилися таких огріхів, з'ясувати не вдалося – на дзвінки ніхто не відповідає. Але в Інституті модернізації змісту освіти, який і проводив конкурс, призначили додаткову перевірку.

"Організувати додаткову експертизу цих підручників. Додаткова експертиза буде надіслана до наукових установ НАН, вишів. Якщо експертиза буде негативна – будемо просити авторів виправити все, що вони максимально можуть виправити", – каже старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти Олена Гурська.

Якщо ж недоліків не виявлять, книжки можуть таки потрапити до шкільних бібліотек.

Однак це не перший скандал з навчальною літературою. Цього року в підручнику "Захист Вітчизни" для 10 класу автори замість форми Збройних сил України помістили фото з російським обмундируванням.

Крім того, в підручнику з історії розповідали, що Київ засновано в XIX столітті, а Софійський собор і Києво-Печерська лавра називали "пам'ятками того часу", хоча це було в XI столітті.

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Також ми писали про карту з популярної комп'ютерної гри The Elder Scrolls V Skyrim, яку виявили в українському підручнику "Географія" для 6 класу.

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