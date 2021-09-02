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Росія відмовила ОБСЄ в допуску на пункти пропуску на Донбасі: що задумали

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 вересня, 19:30
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Частина захопленого кордону України залишиться без контролю міжнародних спостерігачів
Наблюдатели ОБСЕ кілька років контролювали вантаж з Росії / Фото ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ кілька років контролювали вантаж з Росії / Фото ОБСЕ

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбулося в четвер, 2 вересня, делегація Росії оголосила рішення президента РФ Володимира Путіна не підтримувати продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску поруч з держкордоном України "Гуково" і "Донецьк". Отже, після 30 вересня 2021 року захоплена бойовикам частина українського кордону залишиться без міжнародного контролю.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі делегації України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).

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"Реалізація цього наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема пункту 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною і Росією", – йдеться в заяві ТКГ.

На думку української делегації, таке рішення означає лише одне – Москва продовжить постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях.

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