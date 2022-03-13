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Росія відправить в Україну найманців із Сирії та Лівії: працюють 14 центрів вербування

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 15:39
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Найманці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю
Сирійських найманців переправлять до Росії літаками. Фото: колаж "Сьогодні"
Сирійських найманців переправлять до Росії літаками. Фото: колаж "Сьогодні"

Для посилення свого військового контингенту в Україні Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії, на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України у неділю, 13 березня.

"Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмейм" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу "Чкаловський" у Московській області", – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони додали, що Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого Ополчення національної оборони та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.

"Припускається, що сирійці будуть використовувати проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні", – інформує відомство.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін оголосив про масовий набір іноземних найманців для терористичних та каральних операцій в Україні/

Також ми інформували, що Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній. Зокрема відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.

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