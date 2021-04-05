Росія перекидає до кордону України артилерію (відео)

Росія продовжує перекидати до кордонів України озброєння. На цей раз група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team помітила артилерію.
Колону машин побачили в Ростовській області – номери були заклеєні плівкою, щоб приховати, звідки вони. Розслідувачі впевнені: техніку перекидають не тільки із частин Західного і Південного військових округів Росії, але і з Центрального, який не межує з Україною.
Минулого тижня очевидці зняли польоти військових вертольотів там-таки в Ростовської області – нишпорять просто біля наших кордонів.
Ще раніше колона військової техніки рухалася по Кримському мосту. На анексований півострів Росія переправляла свої бойові машини.
Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався, навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною. Якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна".
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