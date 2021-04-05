Росія перекидає до кордону України артилерію (відео)

Останнім часом окупанти не на жарт розійшлися – навколо України гудять колони військової техніки

Росія продовжує перекидати до кордонів України озброєння. На цей раз група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team помітила артилерію.

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Колону машин побачили в Ростовській області – номери були заклеєні плівкою, щоб приховати, звідки вони. Розслідувачі впевнені: техніку перекидають не тільки із частин Західного і Південного військових округів Росії, але і з Центрального, який не межує з Україною.

Минулого тижня очевидці зняли польоти військових вертольотів там-таки в Ростовської області – нишпорять просто біля наших кордонів.

Ще раніше колона військової техніки рухалася по Кримському мосту. На анексований півострів Росія переправляла свої бойові машини.

Відео: Сьогодні

Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався, навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною. Якщо Кремль піде на відкриту агресію, то почнеться "справжня економічна війна".

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