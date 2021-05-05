Росія перекинула на Донбас нові танки, САУ і "Гради": опубліковано відео

На окупованій території Донбасу зафіксовано нову колону військової техніки, яка зайшла з Росії.

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Про це Східна Правозахисна група повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіли джерела правозахисників, бойова техніка заходила в ніч на 5 травня з Ростовської області РФ. На опублікованих у Мережі відео видно колони танків, 122мм САУ 2С1 "Гвоздика", а також РСЗО "Град".

За даними очевидців, техніка у Луганській області пройшла за маршрутом: Вишневе – Оріхове – Антрацит – Хрустальний (Красний Луч) – Фащівка. Далі вона рушила у напрямку Донецька, після чого колона могла розділитися.

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Правозахисники додають, що вони не зафіксували виходу російської техніки з ОРДЛО після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від українського кордону.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьгодні" показував нові відеосвідоцтва перекидання російськими військовими бойової техніки до кордонів України і на тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

Також писалося, що минулу добу, 4 травня бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ЗСУ.

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