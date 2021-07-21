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Росія перекинула до Криму 20 тисяч солдатів і техніку

21 липня 2021 11:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В одному з населених пунктів півострова окупанти почали будувати нове військове містечко для своєї армії

Окупантів в Криму стає все більше

Окупантів в Криму стає все більше / Фото: Pixabay

Росія в окупованому Криму нарощує своє військове угруповання, перекинувши туди додаткові підрозділи і техніку. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, це тисячі військовослужбовців і більше тисячі одиниць різної техніки.

"Росія нарощує військову присутність в окупованому Криму. Перекинула туди більше 20 000 військових – нібито для ліквідації повеней. Крім спецпідрозділів відправили на півострів майже 1400 одиниць спецтехніки та автомобілів", – сказала Денісова.

Омбудсмен зазначає, що, за її інформацією, у Феодосії Росія почала будівництво нового полкового військового містечка для 300 військовослужбовців. А всього зараз на півострові постійно перебувають понад 31 000 осіб рядового і начальницького складу збройних формувань країни-окупанта.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук говорив, що Росія може напасти з Криму, оскільки у неї там великі проблеми з водою.

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У той же час глава СБУ Іван Баканов називав 5 напрямків, звідки може напасти Росія на Україну.

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